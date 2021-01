Manuel Pellegrini quiero que LaLiga tome la decisión de aplazar el partido Huesca vs. Betis por las condiciones meteorológicas que la expedición heliopolitana se va a encontrar en el viaje hasta tierras oscenses.

"Sin lugar a dudas que sí. Me parece muy arriesgado cómo se va a viajar, el estado del campo, que está nevado. Me parece bastante irresponsable permitir que se juegue. Vamos a esperar a lo que va a suceder. Nosotros por ahora tenemos que estar disponibles a la decisión de LaLiga. Hemos programado el viaje a las 18 de la tarde con un vuelo hasta Zaragoza y luego un autobús de una hora hasta Huesca. Veremos si en las próximas horas se varía".

"Es un tema complicado, bastante riesgo con los aeropuertos cerrados, posiblemente se podrá volar hasta Zaragoza y luego una hora de carretera hasta Huesca, una carretera que ha tenido incidencias en las últimas horas. Así que de momento no está muy claro".

En todo caso, el preparador cree que el último lugar que tiene el Huesca "no es consecuente con lo que ha hecho", ya que "juega bien al fútbol, ha tenido muchos empates que ha merecido ganar", por lo que no le "parece correcto que el técnico -Míchel Sánchez- esté cuestionado. No podemos dejarnos llevar por la matemática", advirtió Pellegrini sobre el peligro del colista.