Rivaldo , leyenda del futbol brasileño y del Barcelona , fue claro al decir que los problemas del conjunto culé no son culpa del VAR , si no de su propio futbol que ha desarrollado desde que se reanudó LaLiga tras más de tres meses de parón por la pandemia del COVID-19.

“Es normal que a veces te molesten las decisiones del VAR, pero siempre he dicho que no creo que en los arbitrajes haya premeditación a favor del Real Madrid o del FC Barcelona. Las declaraciones de Bartomeu tienen diferentes objetivos, pero fundamentalmente pretendía desviar la atención mediática del momento convulso que vive el equipo”, agregó.

“El Barcelona estará siempre peleando por LaLiga y es un título que ha ganado muchas veces en los últimos años. No, eso no me preocupa. Lo que me preocupa, viendo el ritmo bajo del equipo, es la Champions, que debería ser el principal objetivo del club.