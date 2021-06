Ousmane Dembélé deja abierto su futuro en el Barça y habla de Messi

"He hecho mucho trabajo de prevención durante la semana, antes y después del entrenamiento. Refuerzo mis isquiotibiales que me han dado tantos problemas", relató.

"Es un buen tipo, un líder. Es abierto, habla mucho, me llevo genial con él desde el primer día. No me supone una presión jugar con él, da muchos consejos en el campo. Me aconseja atraer al adversario, encarar, driblar", señaló.