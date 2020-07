Luka Modric y el ambiente en el Real Madrid: "No hay manzanas podridas"

Luka Modric , pieza fundamental del Real Madrid que recientemente conquistó el campeonato español, hablo del ambiente que se vive el interior del equipo y señaló que no existen “manzanas podridas”.

“En el vestuario, todos son buenos tipos, no hay nadie que cree problemas por sus propios motivos, no hay unas supuestas manzanas podridas. Creo que es un factor muy importante de compacidad que tenemos” , declaró Modric al diario Sportske Novosti.

En la extensa entrevista Luka Modric habló de diversos temas entre los que destacó que la necesidad de seguir ganando tenían que seguir latente a pesar de que ya no contarán con Cristiano Ronaldo.

“No hace falta discutir lo importante que fue Cristiano para el Madrid, pero debo decir que no nos agobia el hecho de que él no esté allí en el sentido de que no podremos tener las mismas ambiciones. Estábamos convencidos de que seguiríamos ganando sin él porque, independientemente de la fuerza del individuo, el equipo siempre está por encima de todo y la fuerza es más fuerte”, declaró Modric.