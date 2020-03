Luis Enrique "coquetea" con Barcelona, ¿regresaría?

Luis Enrique , técnico de la Selección de España , no descartó regresar algún día a dirigir al Barcelona a pesar de que consideró que su ciclo como técnico se agotó en el tiempo justo con la escuadra blaugrana.

"La vida de un entrenador es complicada. No sabes donde vas a estar. Creo que he dejado las puertas abiertas en todos los sitios. No descarto en un futuro liderar otro proyecto en Barcelona", dijo en una sesión de comparecencia ante aficionados de forma virtual.