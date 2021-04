Lucha por La Liga: ¿Atlético de Madrid aguantará la presión del Barcelona, Real Madrid y Sevilla?

Quedan siete jornadas para el final de La Liga y la distancia que separa al Atlético de Madrid con Real Madrid y FC Barcelona es de solamente cinco puntos (los catalanes tienen un partido menos) en una lucha que ha resultado emocionante, con la incertidumbre de no saber qué equipo de los tres y no podemos tampoco descartar al Sevilla, pues está a seis unidades del primer puesto, cantará el alirón de campeón en mayo.

Estas son las combinaciones que necesitan los perseguidores de los colchoneros para arrebatarle el primer puesto de la tabla de clasificación, con el calendario que le queda a cada uno de ellos y lo que podría suceder en caso que al término del campeonato haya una igualdad en la cima.

Atlético de Madrid



Tiene 70 puntos y le quedan siete partidos por jugar, tres en condición de local en el Wanda Metropolitano y cuatro de visitante. Vienen de golear 5-0 en la jornada 30 al Eibar en una gran exhibición de Ángel Correa, pero hay una fecha marcada en rojo dentro del calendario de los de Simeone: el próximo 9 de mayo, pues ese día deberán viajar para jugar en el Camp Nou contra el Barcelona.

Dependen de sí mismos para ganar el título, cosa que no logran desde 2014. Han perdido demasiados puntos en las últimas fechas (llegaron a sacar 12 y 13 puntos a Madrid y Barcelona hace tres meses) pero si consiguen ganar todos los encuentros que tienen pendientes serán campeones. Además de Barcelona, tienen el domingo 25 de abril una visita dificilísima a San Mamés para retar al Athletic Club, otro duelo clave en esta encarnizada lucha.

Partidos que tienen pendientes: jueves 22 de abril vs Huesca en el Metropolitano, domingo 25 de abril en San Mamés vs Athletic, sábado 01-05 ante el Elche en el Martínez Valero, 08-05 en el Camp Nou vs Barcelona, 12-05 vs Real Sociedad en el Metropolitano, 16-05 vs Osasuna en el Metropolitano y 23-05 vs Valladolid en Zorrilla.

Real Madrid



El Real Madrid cuentan con 67 puntos y también le restan siete partidos por jugar. En la fecha 30 empataron 0-0 con el Getafe y tiene en estos momentos una plaga de lesiones: Modric, Kroos, Valverde, Ramos o Hazard aún no están recuperados de sus distintas molestias y no estarán ante el Cádiz este miércoles 21 de abril en el Ramón de Carranza.

Si quieren ganar la Liga tienen que ganar sus partidos y esperar a una derrota del Atlético de Madrid para poder igualarlos y pasarlos debido al saldo a favor que tienen por los duelos directos – ganaron 2-0 en Valdebebas y empataron 1-1 en el Metropolitano – sin olvidar que el Barça también debería empatar un partido para que ellos ganando todo puedan conquistar La Liga 35 en su historia.

Partidos pendientes: miércoles 21 de abril vs Cádiz en el Carranza, sábado 24 de abril en el Alfredo Di Stéfano vs Betis, sábado 1 de mayo en el Di Stéfano vs Osasuna, 9 de mayo vs Sevilla en el Di Stéfano, jueves 13 de mayo vs Granada en Los Cármenes, domingo 16 de mayo vs Athletic de Bilbao en San Mamés y el 23 de mayo cierra el campeonato recibiendo al Villarreal como locales.

FC Barcelona



Se recuperaron de la derrota 2-1 contra el Real Madrid en el Clásico ya que ganaron la Copa del Rey al golear 0-4 al Athletic. El Barça depende también de sí mismo para ganar una Liga que en diciembre parecía una quimera. Tienen en estos momentos 30 partidos, uno menos que el Atleti y el Madrid, por lo que de ganar todos los encuentros que tienen pendientes conquistarían el título.

En estos momentos tienen 65 puntos. Si eso llegase a pasar – cantar el alirón - sería la número nueve en los últimos 13 años, una proeza que denotaría y acentuaría el dominio que han tenido en el certamen doméstico.

Partidos pendientes: jueves 22 de abril vs Getafe en el Camp Nou, domingo 25 de abril en La Cerámica vs Villarreal, jueves 29 de abril vs Granada en el Camp Nou, domingo 2 de mayo vs Valencia en Mestalla, sábado 8 de mayo en el Camp Nou vs Atlético de Madrid, martes 11 de mayo vs Levante en el Comunitat, domingo 16 de mayo en el Camp Nou vs Celta de Vigo y cierran su calendario el domingo 23 de mayo contra el Eibar en Ipurúa.

Sevilla



Nadie habla de los hispalenses pero su racha de tres victorias seguidas los tiene metidos de lleno en la lucha por el campeonato. El Sevilla es el “gallo tapado” de esta Liga, pero solo tienen un punto menos (64) que el tercero Barcelona y a solo seis del líder Atleti.

Lopetegui no quiere ni escuchar de la posibilidad de ganar el campeonato, pero mientras los números no digan lo contrario, son un candidato más. Deberán ganar sus partidos y esperar pinchazos de Atlético, Madrid y Barça para aspirar a ser campeones. No es imposible,

Partidos pendientes: miércoles 21 de abril vs Levante en el Comunitat de Valencia, domingo 25 de abril vs Granada en el Sánchez Pizjuán, lunes 3 de mayo vs Athletic en Sánchez Pizjuán, domingo 9 de mayo vs Real Madrid en Valdebebas, miércoles 12 de mayo en el Sánchez Pizjuán vs Valencia, domingo 16 de mayo vs Villarreal en La Cerámica y culminan el torneo el 23 de mayo contra el Alavés.

Criterios de desempate de La Liga



El primero es el enfrentamiento directo en caso de existir un empate que obligaría a revisarlo para proclamar a un campeón. En este sentido el Real Madrid tiene ventaja porque le ganó a Atleti – un empate y un triunfo – y los dos a los culés.

Si después de revisado ese criterio el empate persiste porque en los dos enfrentamientos hubo paridad o una victoria a igual número de goles por bando, se acudirá al total de goles anotados y encajados para que se defina el campeonato. El gol average cobraría una importancia significativa.

Empate entre dos o más equipos



El reglamento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) establece que en caso de existir un empate al final del campeonato entre dos o más clubes se haría lo siguiente:

a) "Por la mejor puntuación de la que a cada uno corresponda a tenor de los resultados obtenidos entre ellos, como si los demás no hubieran participado".

b) Si hubieran logrado los mismos puntos en los partidos jugados entre sí, se optaría " por la mayor diferencia de goles a favor y en contra, considerando únicamente, los partidos jugados entre sí por los clubes empatados".

c) Por la mayor diferencia de goles obtenidos y recibidos, teniendo en cuenta todos los encuentros del campeonato; y, siendo aquella idéntica, en favor del club que hubiese marcado más.

d) En última instancia -y ello referido a los Campeonatos de Liga de las Divisiones Primera, Segunda y Segunda "B" y, en su caso, a cualesquiera otros supuestos que la RFEF determine-, si el eventual empate no se resolviese por las reglas que anteceden, se decidirá en favor del club mejor clasificado con arreglo a los baremos del "Juego Limpio", que se especifiquen por la Junta Directiva RFEF al inicio de cada temporada, publicándolos mediante Circular.