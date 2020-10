Los dos candidatos para reemplazar a Zidane en el Madrid

Según información del diario AS de España, los dos principales candidatos a llegar al banquillo merengue en caso de que el francés no siga son el argentino Mauricio Pochettino y el español Raúl González .

Al respecto, el medio ibérico informa:, “Si hubiera que buscar una alternativa al francés hay dos claras, una está en la casa y es Raúl. La otra en el mercado, es Pochettino, ex del Tottenham y único entrenador con perfil Real Madrid que está sin equipo. El Madrid ya le tanteó antes de que viniera Lopetegui ”.

Añada este matutino que la opción ideal para Florentino Pérez sería la de Raúl González pero sobre el exlegendario jugador añade que “hay dudas en si ya está preparado para dar el gran paso”, pues no ha trabajado en labores en el staff técnico del primer equipo y lleva al frente del Castilla apenas 29 encuentros (11 victorias, diez empates, ocho derrotas).

En cuanto a Pochettino, el problema es que al no ser un entrenador de la casa exigiría un contrato de mayor duración y últimamente el Real Madrid acostumbra a imponer una cláusula a los técnicos por la cual, en caso de ser despedidos, sólo cobran lo que le reste de la temporada en curso y el último año de su contrato.

“Por supuesto entrenar al Real Madrid es uno de mis sueños. No sé si seré entrenaré algún día al Madrid porque el fútbol te lleva, pero por supuesto que es mi sueño. Si no es el mejor es uno de los mejores clubes del mundo. No soy diferente, cualquiera lo tiene en su lista de sueños”, dijo el argentino.