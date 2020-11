Lionel Messi y Frenkie de Jong están de vuelta con el Barcelona

Para medirse este domingo al Osasuna en LaLiga , Ronald Koeman no podrá contar con los lesionados Gerard Piqué, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Ronald Araujo y Ansu Fati. A ellos hay que añadirle la duda de Sergiño Dest , quien también arrastra problemas físicos.

El técnico del conjunto azulgrana confía en que se acabe la mala suerte con las lesiones. "Ojalá no tengamos más lesiones de este tipo", manifestó Koeman, quien admitió que el central del filial Óscar Mingueza, titular en el último partido de Champions, tiene muchísimas opciones de jugar mañana, "porque estamos muy limitados con nuestros defensas".

Pasado los cien días en el cargo, Koeman se negó a ponerle nota a sus primeros meses de trabajo: "Yo no me pongo nota a mí mismo, lo dejo para vosotros. He venido en un momento complicado a este club, pero estoy muy contento de estar aquí porque pongo mi energía en el equipo, en gente joven que puede salir adelante y centrándome en este calendario. Si hay un momento para reaccionar, es hoy".