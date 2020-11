Lionel Messi explota: "Estoy cansado de ser el problema de todo"

Si bien las palabras de Lionel Messi fueron pocas, también fueron contundentes, pues no quiso entrar en detalles, luego de que el tío de Griezmann aseguró que "con Messi por allí,... Yo sé lo que pasa dentro, no es fácil" .

Incluso, el mismo familiar del atacante francés señaló que ""Hay cosas que todavía no se pueden contar. Pero no se trabaja lo suficiente. En general en el Barcelona no se trabaja. Los entrenamientos están hechos para que gusten a ciertas personas. Es evidente que no se trabaja".