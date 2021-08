"Tristeza porque me tengo que ir de este club, el club que amo, en un momento que no esperaba. Nunca mentí, siempre fui de frente, el año pasado quería irme, este no y por eso la tristeza. No, falsas esperanzas, no, todos teníamos claro que yo iba a llegar, tan claro que teníamos todo arreglado y no había problema.