"No pienso en lo que ya gané o en lo que hice, porque todavía tengo dentro ese sentimiento y esa pasión. Creo que puedo jugar durante tres o cuatro años, porque físicamente me siento muy bien", insistió.

"Me siento muy bien, sé que todo ha ido bien, no sólo dentro del club sino también fuera del club, ya que veo cómo los aficionados me apoyan y el gran cariño que veo de ellos. Siento que estoy en el momento adecuado, en el lugar adecuado y que este es también mi lugar", insistió.