Lautaro Martínez: "Lionel Messi es el mejor jugador del mundo"

"Siempre me escucha y me pregunta cómo estoy o me echa una mano con cualquier cosa que pueda necesitar. Está ahí para asegurarse de que estoy bien dentro del club y fuera también. Sobre todo, me ayudó con el idioma cuando llegué, con lo que significaba el club y cómo entrenamos. Era muy importante en esos asuntos, así que siempre le estaré agradecido. Me ayudó mucho cuando llegué aquí", añadió.