Laporta: 'Tuve esperanza de que Messi dijera que jugaba gratis'

"Puedo ser un iluso, pero por un momento tuve la ilusión de que Messi dijera que jugaba gratis, aunque sé que no se le puede pedir a nadie. Me conocía, me llevaba bien con él, lo hice todo por su familia pero comparado con lo que le ofrecían en Paris (...) Lo que espero ahora es hacerle un homenaje como es debido si es que está dispuesto”, dijo en entrevista con RAC1.