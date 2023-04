Lamine Yamal, la nueva ‘joya’ de La Masia al que comparan con Messi e Iniesta

"Todos los que están en la lista tienen opciones de participar. Hemos dado la oportunidad a muchos jóvenes. En julio hará 16 años. Tiene personalidad, talento innato, último pase, es fuerte... puede marcar una etapa importante en el club. He hablado con él. No tiene miedo. Está agradecido, feliz. Las nuevas generaciones no tienen miedo, tienen desparpajo. Ha hecho entrenamientos maravillosos", afirmó el técnico de Terrassa.