La versión más ‘Jordan’ de Lionel Messi con el Barcelona

"Mis jugadores me dijeron tras el partido que el culpable de la derrota había sido yo porque había enfadado a Messi. Sí estaba enfadado y, en el túnel de vestuarios, entrando tras el descanso, me dijo que nos iban a meter siete y se lo decía a Luis Suárez, que había que meter siete. No llegó, pero marcó tres. Está bien, es el mejor jugador del mundo. Fíjate el genio que tiene, el carácter que tiene, la rabia que coge, el querer ganar y lo que pasó lo pone más en valor", comentó Moreno en el canal de YouTube de Edu Pino.

Lionel Messi demostró que quizá no es buena idea hacerlo enojar, como ocurría con Michael Jordan, quien bajo presión demostraba su mejor versión. En este caso, este encontronazo es el segundo para Vicente Moreno y Lionel Messi, que ya habían discutido hace varios años en un Barcelona vs Xerez.

"¿Y por qué no enfadarle? Es un jugador como cualquier otro. Hay determinados jugadores que parece que estén en una burbuja y parece que no puedes hablar con ellos, pero no tiene mayor importancia. El creyó que le hicieron una falta delante del banquillo y yo pensé que no fue así. Y parece que se molestó, pero no hay que darle más importancia", señaló el entrenador del Mallorca tras aquel partido de la primera vuelta en esta temporada.