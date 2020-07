La Fuente de Cibeles queda en resguardo para evitar festejos del Madrid

El Real Madrid ha solicitado a sus aficionados que no festejen públicamente caso de obtener el campeonato debido a la pandemia de coronavirus.

"Animamos a que la celebración no sea en Cibeles, que no se produzcan aglomeraciones, que haya celebración en los balcones. Asomemos las banderas del Madrid a los balcones, los aplausos, pero en la medida de lo posible, de verdad, que no se acerquen a Cibeles", declaró el alcalde de Madrid.