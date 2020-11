En la rueda de prensa previa al encuentro frente al Betis, Messi monopolizó buena parte de la misma. "Hay imágenes... A mí también me sacan sentado o cabreado. No estoy de acuerdo", insistió el holandés.

Cree Koeman que "a cualquier jugador" le pueden "sacar una imagen andando". Comentó que no la ha visto ni le interesa y destacó la buena actitud del argentino. "Si quieres montar polémica es tu problema, yo no entro", respondió a los periodistas.

En cuanto a su reencuentro con Joaquín, con quien coincidió en el Valencia y quien ha dicho que no le va a saludar porque no tiene un buen recuerdo de él, Koeman respondió con ironía: "Ya entiendo que es un tema muy interesante para ustedes, no me mojo en este sentido. Estoy metido en el partido, y no en cosas individuales ni en cosas que han pasado hace muchos años". Con información de EFE