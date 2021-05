Koeman señaló que su plantilla no está al nivel del Barcelona

Ronald Koeman llegó al Barcelona para la temporada que acaba de concluir y quedó lejos de cumplir con las expectativas que siempre genera el equipo; sin embargo, el estratega parece que encontró la falla en la plantilla con la que cuenta, pues recordó que únicamente pudo hacer una contratación y tuvo que ingeniárselas para sobrellevar el torneo con un equipo que no considera que estaba al nivel que necesita una institución con la jerarquía del Barça.

"Cuando llegamos al Barça, cogimos una plantilla que estaba hecha. El único fichaje que hicimos fue el de Dest . Para mí, esta plantilla no está hecha con el nivel que nosotros queremos tener en el Barça. Está claro y mucha gente del club piensa así. Y estamos intentando mejorar la plantilla", dijo en conferencia de prensa.

"Con todo el respeto, hay jugadores mayores que todavía han dado. Hay jugadores jovenes. La plantilla no está hecha. Y no se puede hacer el cambio en una sola temporada. Este es el equipo que más goles ha marcado, pero el porcentaje que tuvimos ha sido inferior al que tiene que tener un equipo como el Barça".

En cuanto a su situación contractual y su continuidad con el equipo catalán, Koeman se limitó a decir que cuenta con contrato vigente y no cree que ante el Eibar haya sido su último encuentro en el banquillo blaugrana .

"Pienso que no será el último. Tengo contrato y no sé. Hablan mucho sobre este tema pero estoy tranquilo. Si el club quiere cambiar, me tiene que hablar", comentó el entrenador.