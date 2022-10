Benzema: "Con el Balón de Oro cumplí los tres sueños que tenía en mi vida"

En un momento tan especial, Benzema estuvo acompañado por sus dos ídolos, Zinedine Zidane y Ronaldo Nazario. "No estoy por encima de Zizou y Ronaldo, somos diferentes. Son modelos y no puedo hacer lo que ellos hacían en el campo, pero me ayudan para intentar hacerlo. Nunca voy a estar al nivel de los dos. Ellos han conseguido el Balón de Oro y yo lo acabo de hacer. Pero es complicado llegar a su nivel".