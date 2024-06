Joselu agradece al Real Madrid por "el mejor año de su vida"

"He cumplido el sueño de jugar en el equipo de mi vida, desde pequeño, conseguir goles en el Bernabéu, ganar títulos. Ha sido una decisión muy complicada, mucho tiempo pensándola y al final consideramos que es la mejor opción. Está muy pensado con mi familia y con la gente que me rodea. Me ha costado mucho tomarla pero es la correcta", explicó.

Joselu siente que se va del Real Madrid tras cumplir el gran anhelo de su carrera y preparado para nuevos retos por su deseo de seguir compitiendo. "He cumplido el sueño de cualquier madridista y estoy muy orgulloso por todo lo que me llevo".

"Me he considerado madridista desde niño y la oportunidad que he tenido de jugar en el Madrid y los momentos que he vivido, no los olvidará jamás en mi carrera. Me quedo con todo, desde que el primer día que pisé Valdebebeas en mi presentación, el primer día que volví a jugar en el Bernabéu, volver a jugar con los mejores del mundo... es impagable. Lo recordaré toda mi vida", confesó.