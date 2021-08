"A mí lo que me duele es que se digan mentiras, creo que he demostrado lo que siento el Barça, el club me ha dado mucho y hay que ser agradecido. A mí lo que me duelen son las mentiras. Creo que tengo que dar la cara, voy a dar todo como lo he hecho siempre en el terreno de juego, me pueden salir mejor o peor las cosas, pero del compromiso no puede dudar nadie. Mi predisposición siempre ha sido ayudar al club, igual que el resto de los capitanes.