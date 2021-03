Joan Laporta triunfa y regresa a la presidencia del Barcelona

El barcelonismo habló y luego de poco más de cuatro meses ya tienen presidente . Se trata de Joan Laporta que vivirá su segunda etapa en el mandato tras derrotar a Víctor Font y Toni Freixa; ambos aceptaron la derrota y felicitaron al abogado de 58 años quien estuvo en el cargo entre 2003 y 2010 y que hace seis años intentó regresar pero fue vencido por Josep María Bartomeu , quien dejó el cargo el pasado 27 de octubre luego de que más de 20 mil socios firmaran a favor de un voto de censura que ya no se ejecutó.

De acuerdo con información de El País, Laporta se impuso con el 57 por ciento de los votos, una ventaja arrasadora sobre sus oponentes que no lograron convencer del todo a los socios para obtener su sufragio.

"Lo mejor para él es esperar a ver quién gana y qué propuesta se le hace desde el Barça. Con una buena propuesta, creo que Messi elegiría al Barça. A mí, a nosotros, nos conoce y sabe cómo tratamos a los jugadores. Si de algo estoy orgulloso, es que me dijo: 'todo lo que me has dicho, se ha cumplido'", dijo el día en el que lanzó su campaña.