Jérémy Mathieu reveló que falsificó un contrato para no jugar en el Barcelona para no ser banca y quedarse con el Valencia en LaLiga de España en el 2014 que fue vendido al cuadro blaugrana y con el que ganó todos los títulos posibles.

"No quería ir al Barça. Cuando el club se me acercó (en 2014), era capitán en Valencia, estaba disfrutando de mi vida allí y me preguntaba: ¿voy a pulir el banquillo en Barcelona? Cuando recibí el contrato que me ofreció el Barcelona, redacté un nuevo contrato, en el que había un salario de un nivel entre el que recibía en ese momento y el que me ofrecía el Barça.

"Le mostré este contrato falso al director deportivo del Valencia (Rufete), diciéndole: 'Si me das esto, me quedo'. Él respondió: 'Eso no debería ser un problema'. Llamamos juntos al presidente (Amadeo Salvo), quien se negó. Rufete no podía creerlo.... Rompí el papel y les dije: 'Así que me voy'. Comprendí que no contaban conmigo", admite el francés.