Jehú Chiapas y su aventura en España: "A los mexicanos nos da temor no estar al nivel"

"Yo creo que es a veces a los mexicanos nos da temor creer que no estamos al nivel necesario. Saliendo de México, viniendo a Europa, independientemente de la categoría, encuentras mucha oportunidad. Es claro que no vas a llegar y te van a tener la mesa puesta para que te sientes y dirijas, hay que trabajar y hay que sufrirle un poco, pero de repente creemos que si no juego en México, si no dirijo en México, se me acaba el mundo".