Javier Aguirre llama "mi negrito" a Iddrisu Baba y pide no ser malinterpretado

“Lo acabo de ver en la enfermería, le estaban haciendo electrocardiograma, lo vi bien, le dije: ‘qué onda, negrito’, no me mal interpreten, es de cariño, porque me vayan a empezar a llegar multas. Estaba asustado, es joven, le vi una herida en el pie, le vi carita de asustado porque le ponían chupetes, ahí lo vi preocupado. Ojalá esté bien. No mal interpreten lo de mi negrito, eh, es de cariño, no empiecen, como mis hijos son estos cabro&%4", dijo el 'Vasco', tras la victoria del Mallorca sobre el Atlético de Madrid.