Javier Aguirre se despide del Mallorca: “ No me quiero romper, aguanté como un bribón”

Javier Aguirre se despidió de la afición del Mallorca luego de que la directiva decidiera no renovar su contrato ; en conferencia de prensa, organizada precisamente por la directiva bermellona, el mexicano dio las gracias.

"Es algo atípico para mí. Con otros clubes me he ido como llegué, sin hacer ruido. Uno se va y ya está al final queda el trabajo y las amistades, espero venir algún día aquí y que me reciban. Yo siento el calor de la afición y el respeto de ustedes", dijo el estratega.