Javier Aguirre revela insólita anécdota: "Le tiraba piedras al árbitro"

“Internamente se mantiene porque es lo que te da la esencia, el futbol, la vida, sigue siendo un deporte que me apasiona. Por cosas del destino, a los dos años de esta escena que acabas de decir, con 17 años firmé mi primer contrato profesional. Hace 48 años. No he perdido la esencia, ese barrio”, respondió el mexicano.

“Con 12 años sabes qué hice, esto off the record… me expulsa el árbitro, algo he de haber hecho muy mal, me salgo y sigo insultando al árbitro. Me echan del recinto deportivo y desde afuera le tiraba piedras al árbitro. Me castigaron 12 partidos”, contó entre risas el estratega mexicano de 65 años.