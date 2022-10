Jugadores alientan a Javier Aguirre: “¡Ánimo Mister, no te agobies!”

“Se me acercaron dos o tres, hasta cinco (jugadores) y me dijeron: ‘¡Ánimo Mister, no te agobies, esto sigue!’. La derrota del otro día y ante Sevilla me caló profundo porque veo cómo se entregan, cómo luchan, cómo pelean y no tiene premio. Me duele por ellos, por la gente que va al campo y digo, caray merecen algo más”, dijo ‘Vasco’ Aguirre este viernes en conferencia de prensa.