Javier Aguirre condena pérdidas de balón y recuerda un "partido asqueroso"

"En pretemporada me acuerdo un partido asqueroso, contra Qatar me parece... Perdimos 15 en la primera parte. Con Bilbao fueron 17 en todo el partido. No podemos darle 17 veces la pelota al rival; que me la quite sí, que venga un tiro, también, una falta, pero yo darte la pistola para que me dispares, eso no".