Javier Aguirre señaló que no conocía con gran detalle a Jude Bellingham al momento de ser cuestionado el partido del Real Madrid vs. Mallorca de este miércoles 3 de enero .

"En cuanto a juego, no descubriré a nadie, pero me ha sorprendido gratamente Jude Bellingham, cada vez que se mete al área es fundamental, no te perdona. Es el Real Madrid de toda la vida: reconocible, atrevido, que no da un balón por perdido".