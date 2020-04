Iker Casillas no duda en volver a futuro al Real Madrid , pero no como técnico del primero equipo.

"Algún día… ¿Por qué no? Me gustaría. La considero mi casa, aunque lleve cinco años fuera. El vínculo es palpable. Fueron 25 años allí. Por supuesto que estoy convencido que algún día, o sino compañeros, se volverá al club. No me veo de entrenador, más bien de segundo. Los primeros entrenadores se llevan muchos marrones. No me gustaría".