El técnico mexicano Hugo Sánchez pidió al presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, que no se olvide de él ahora que está en la búsqueda de un técnico tras la salida del francés Zinedine Zidane.

El Pentapichichi no encuentra una razón por la que no deba ser considerado y dijo que no le tiemblan las piernas ante la posibilidad de dirigir al cuadro merengue.

“¿Por qué no?, no es algo que desconozca. Como entrenador he tenido la posibilidad de entrevistarme con Florentino Pérez, no me tiemblan las piernas, conozco. Ahora no he hablado porque no he tenido el momento oportuno. No estoy en activo, no estoy en ritmo, trabajo con ESPN, veo partidos. Florentino lo sabe que aquí esto", dijo en entrevista con el programa El Chiringuito de España.

“Que no se olvide de mí, ya se lo dije. Zidane trabajando en el Castilla tuvo la oportunidad de dirigir a Real Madrid, no estaba en un equipo de Primera, no dirigió la selección francesa y tuvo la oportunidad. (Santiago) Solari tampoco dirigió en Primera División, tampoco selección y le dieron oportunidad. Presi, aquí estoy, no se olvide de mí. Ya dirigí Selección (de México), fui bicampeón con Pumas, aquí estoy”.

Acusa Hugo Sánchez al Pachuca de utilizarlo

Cuestionado sobre lo último que había hecho en su carrera profesional como técnico, Hugo Sánchez recordó su paso por el Pachuca, aunque consideró que los Tuzos sólo explotaron su imagen.

"Lo último no fue una experiencia agradable porque estaba con Pachuca, yo vivía en Madrid y mis hijas en la escuela. Me hablaron los directivos del Pachuca y tenía esa meta después de dirigir al Almería, porque era trabajar para no descender y me sirvió de experiencia.

"Vino la oferta de Pachuca en mi etapa final de entrenador, y dejé porque fue una desilusión en la cual los dirigentes piensan que uno es entrenador y no persona, te utilizan porque eres el boom, te sacan provecho por tu imagen y prestigio. Hubo promesa tener dos o tres años una buena generación, Héctor Herrera estaba ahí”.