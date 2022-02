Héctor Herrera confiesa que no la pasa bien en el Atlético de Madrid: "Voy jodido a casa"

"Si me preguntas qué es lo que tú quieres, a mí me encantaría quedarme... Y mira que yo quiero jugar, quiero tener más participación, pero, si fuera por mí, me quedaría con mucho gusto. A veces lo pienso (regresar a México), porque es mi país, mis hijos tampoco han vivido en México, está mi familia y uno siempre quiere estar cerca de mi familia, pero creo que todavía no es el momento. Espero que pueda quedarme algunos años por acá", dijo Herrera.