Para Getafe estará disponible Marcos Llorente, cambiado en el tramo final ante el Athletic Club. "Tenía una pequeña molestia y al final no daba más, no podía aportar nada al equipo y he preferido pedir el cambio, pero es algo puntual y que de cara al próximo partido no habrá problema", explicó el miércoles en 'Movistar'.