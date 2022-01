José Juan Macías podría fichar con el CSKA de Moscú, revela su agente

El mexicano de 22 años no juega desde el 30 de noviembre del 2021. Su último partido fue ante el CFJ Mollerusa de la Primera Ronda de la Copa del Rey, donde salió lesionado. Después, no ha vuelto a ser convocado por el técnico Quique Sánchez Flores, por lo que el Getafe no tiene problema de concluir su préstamo con anticipación.