Uno de esos nuevos ingresos es el holandés Memphis Depay, a propósito y tras el triunfo ante la Real Sociedad, Piqué compartió una anécdota: "Le digo, Memphis, sabes que voy a firmar, gracias a ti. Y el hijo de puta no me dio ni un dólar. Pero sí que me ha dado un pase hoy espectacular. Pero mete unos balones tremendos en las faltas y córners".