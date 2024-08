El alemán Hansi Flick, técnico del Barcelona, asegura que no piensa en "las cosas que no se pueden cambiar" respecto a las dificultades existentes con la inscripción de jugadores o las lesiones y advirtió que por ello "no hay excusas ni quejas".

"Las cosas que no podemos cambiar, no las pensamos. No hay excusas ni quejas. En el pasado he tenido muchas experiencias y he llegado aquí con la situación que hay, así que nos centramos en el partido de mañana. He venido con una situación que acepto", dijo el alemán, que hasta mañana sábado por la mañana no anunciará la lista de convocados para el partido.