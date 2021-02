Fernando Hierro espera que Ramos y el Real Madrid terminen bien

"Lo que no ha bajado ni un ápice es su rendimiento deportivo, una cosa es su identidad y otra su rendimiento deportivo, a partir de ahí empezamos a hablar lo que es referente a la personalidad, liderazgo, sumamos muchas cosas, pero si le sumamos lo que él representa, lo que representa para el club y un carácter muy parecido, porque él y yo nos tenemos mucho cariño y admiración.

"Me gustaría ver a Sergio Ramos cerrar su carrera deportiva en el Real Madrid, porque la grandeza del club y lo que significa él para el club es cerrar algo, y me gustaría que cerrasen bien. No ha bajado un ápice. En este último año y pico está mejor que nunca, se cuida 24 horas al día".