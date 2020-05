Como lo advirtió días atrás, Fali no se presentó este miércoles para las pruebas médicas debido a que no considera que haya las medidas de seguridad máxima por coronavirus , y dijo que está dispuesto a retirarse del futbol si es necesario.

“Y no voy a cobrar, soy un jugador de principios. No voy a cobrar porque no lo merezco. Lo primero es mi salud y la de mis hijas” e indicó que el vestuario a apoyado su decisión.