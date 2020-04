El Barcelona se plantea no jugar si el regreso es precipitado

El conjunto catalán se plantea volver a los entrenamientos en un tiempo no lejano pero no disputar ningún partido si no hay garantías de salubridad, por lo que esperan resoluciones de las autoridades sanitarias de España, las cuales tomarán con mucho apego para justificar, si es necesario, el no regreso a los partidos sin tomar en cuenta las consecuencias que esto podría traer, señala el diario Sport.