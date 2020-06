El Barcelona no podrá contar con Sergio Busquets en su próximo duelo ante el Celta de LaLiga después de que el mediocampista fuera amonestado en el duelo ante el Athletic de Bilbao .

Por acumulación de tarjetas, Busquets no podrá estar en la próxima convocatoria de la escuadra blaugrana y ojo, que Gerard Piqué salió tocado también del duelo ante los "Leones".

El zaguero salió lastimado del aductor en los últimos minutos del compromiso, si bien no salió de cambio.

"Es la mejor liga del mundo. Los partidos son muy igualado, muy duros, no ayuda que los estadios estén vacíos. Tenemos que prepararnos bien y estar a tope hasta el final. El Real Madrid es el favorito junto a nosotros, y vamos a luchar hasta el final. "Quiero dedicar el gol a mi mujer y a mis hijas que me han aguantado. Es la jornada 31 y he marcado el primero de la temporada. Estoy muy contento de ayudar al equipo".