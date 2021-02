Eden Hazard: "Estar lesionado no es el fin del mundo"

Eden Hazard, mediocampista belga del Real Madrid, intentó buscar algo positivo en la pesadilla que está sufriendo con las lesiones desde que firmó con el conjunto madridista y aseguró que estar lesionado no es el fin del mundo porque le permite pasar tiempo con su familia .

"Tengo la suerte de que cuando estoy lesionado y tengo que quedarme en casa, mi familia me ayuda a pasar por ello. No es el fin del mundo porque puedo pasar tiempo con mis hijos. Cuando estás lesionado y solo, puede ser duro, pero a mí me apoya mi familia.