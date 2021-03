Diego Simeone tiene claro lo que se juegan ante el Real Madrid

"Nosotros pensamos en nosotros, no sabemos lo que piensan ellos. Nos jugamos mucho, pero también el miércoles y el partido anterior contra el Villarreal, desde que llegué al Atlético todos los partidos son vitales. ¿Qué tenemos que generar para volver a ganar? Tener contundencia, equilibrio, hacer un gran partido", dijo en conferencia de prensa.

"Yo voy a los números y veo que en la lucha por la Europa League hace diez o doce partidos habían eliminado al Betis de la lista y ahora está compitiendo muy bien, hace diez partidos hablábamos de una distancia enorme y un campeonato que no era bueno del Real Madrid y Barcelona y hoy ya ven cómo están compitiendo sobre todo el Barcelona en Liga y Copa y al Real Madrid también en Champions. No hay que apurarse, son equipos muy buenos, no hay equipo que juegue mal y todos los partidos son complicados. Hay que seguir un camino que conocemos".