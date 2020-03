Di Maria rompió carta donde el Madrid le pedía no jugar la Final de Brasil 2014

Ángel Di Maria confesó que el Real Madrid le envió una carta cuando él se encontraba en Brasil a días de disputar el la Final del Mundial del 2014, la cual rompió sin leer pues él conocía la intención del club.

"Sabía que me querían vender al Manchester United y entonces llegó la carta, Daniel (Martínez, doctor de la selección argentina) me la dio y me dijo que era del Real Madrid, pero no quise ni siquiera mirarla y la rompí", apuntó.

"Yo venía con el desgarro desde el partido con Bélgica (Cuartos de Final), estaba con lo justo, a un 90 por ciento. La pierna no estaba bien del todo, pero quería jugar, no me importaba nada si no volvía a jugar al futbol. Era una de las cosas que me habían dicho que podía pasar, pero para mí era la Final del mundo, era mí Final", agregó el 'fideo'.

Finalmente, el ahora mediocampista del Paris Saint-Germain no pudo tener actividad y reveló que tal decisión le costó lágrimas.

"Fui a hablar con Alejandro Sabella y le dije llorando que no estaba al 100%. Yo sabía que él me amaba y quería que yo jugara, pero buscaba lo mejor para el equipo. Me iba a infiltrar, pero lo quería intentar y después en la reunión decidió finalmente poner a Enzo Pérez en mi lugar", puntualizó para Telefe.