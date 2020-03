Descartan que Barcelona sea campeón por coronavirus

Luis Rubiales, presidente de la Real Federación Española de Futbol, habló sobre lo que viene en LaLiga en los próximos días debido a la contingencia provocada por la pandemia del coronavirus y descartó en primera instancia el dar como campeón al Barcelona, actual líder de la Liga de España.

En primera instancia, la competición ibérica tendría que finalizarse idealmente al 30 de junio, pero Rubiales fue claro al señalar que es muy posible que la competición doméstica se extienda más allá de esa fecha y fue tajante al afirmar que "se tiene que finalizar".

“Las competiciones se tienen que finalizar, a ser posible antes del 30 de junio. Pero esa fecha no ha de ser un muro. El objetivo es que todas las competiciones finalicen de la manera más justa porque todo lo que no sea eso entendemos que no debería hacerse.

"No contemplamos la idea de la temporada como nula, tampoco lo de dar como campeones a los líderes actuales ni tampoco quedarnos con la clasificación al final de la primera vuelta. Consideramos todo eso como una injusticia y, en la medida de lo posible pelearemos porque se terminen las competiciones en su totalidad. No podemos privar a un club que está luchando por el campeonato de que no pueda hacerlo y a los que están luchando por conservar la categoría mandarlos a otra inferior”, dijo Rubiales.

También, hizo un llamado a todos los integrantes a unir apoyos y sumar para la causa de una buena resolución.