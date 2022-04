Dani Alves 'perdona' a Xavi: "Si esto me lo hace con 25 años, nos vamos a golpes"

“En el futbol ya no me sorprende nada, porque desde que salí de mi casa con quince años he vivido tantas cosas que nada me sorprende. Pero no tenerlo es obvio que no es la mejor escena, nacimos uno para el otro y el otro para el uno, pero es como la pareja, a veces te enfadas, pero luego vuelves. ¿Que vuelva? Yo si quiere le invito, mi casa es su casa. El último baile estaría bien, lo hizo Jordan y lo podría hacer él”, sentenció.