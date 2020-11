Dani Alves: "La gestión del Barcelona se ha ido prostituyendo"

Dani Alves, defensa histórico del FC Barcelona, opinó sobre la actualidad blaugrana al considerar que “la gestión se ha ido prostituyendo” y cree que Josep Maria Bartomeu, expresidente del club, fue mal influenciado y por eso sus malas decisiones.

“La gestión se ha ido prostituyendo. El Barça defendía una filosofía y ahora no la tiene”, dijo en entrevista para el programa Tu Diràs de RAC1. Sobre quién fue el culpable, el lateral brasileño respondió: “Creo que Barto se dejó influenciar por su entorno, por quien le rodea. A mí me querían dejar ir sin siquiera ni hablar conmigo. Yo amo a ese club, no iba a firmar por nadie, me pareció una falta de respeto. Y cuando hubo la sanción vinieron a hablarme”.

Dani Alves tiene claro el porqué de la situación actual de los culés: “Si cambias la filosofía del club, pasarás por dificultades. El Barça ha perdido la identidad. Debe pasar ese proceso y recuperarla. Lo que hace diferente al Barça es su estilo y sus valores. En la vida no hay que intentar ser lo que no eres”.

“El Barça está intentando ser un equipo comercial, en lugar de ser un equipo con su personalidad propia. Antes fichaba los jugadores que necesitaba y encajaban en la filosofía del club, pero ahora ha fichado un montón de gente sin el concepto o la identidad del Barcelona. Muchos jugadores valiosos pero que no defienden la identidad del club. Fichan gente de compra-venta”, agregó.

Alves, quien regresó a Brasil con el Sao Paulo en 2019 después de 17 años en el futbol europeo, confesó que aconsejó a Lionel Messi quedarse en el Barcelona el pasado verano.

“Una vez él me dijo, cuando me querían echar y podía irme: ‘¿Dónde estarás mejor que en el Barça?’. Y cuando salió la historia de este verano le dije lo mismo. ¿Si me respondió?, no. Pero la diferencia es que a mí querían echarme, a él no”, contó.

Alves aseguró que tarde o temprano “ Xavi será entrenador del Barça. Es muy metódico”. Además, comentó que “algún día regresaré al Barça, eso seguro, aunque sea de aficionado, porque Barcelona es mi casa”.

El lateral brasileño, que es el jugador con más títulos de la historia, dijo que su plan era retirarse en el Barça, sin embargo, antes de que lo echaran de la institución decidió fichar con la Juventus para demostrar que seguía manteniendo su nivel.

"Fue una falta de respeto y me fui antes de que echasen. Si me hubiesen tratado como me tenían que tratar, aún estaría ahí, me habría podido retirar ahí, evidentemente. Yo fui a la Juve a demostrar que tenía nivel Barça. Sabía que me necesitaban y yo sabía que quería estar ahí, porque es mi casa, es lo que amo”.

Alves reveló que antes de firmar con el Paris Saint-Germain “tenía un acuerdo para ir al Manchester City, y pesó la familia. Tenía un acuerdo con Pep (Guardiola), que por cierto después fue rencoroso: yo llamé y no quiso”.

Dani Alves comentó que Guardiola se molestó con él porque creyó que por él, Neymar se marchó al PSG: “¿Cómo iba a sacar a Ney del Barça si yo fui el que le convenció de venir al Barça”.