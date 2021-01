Cuándo vuelve La Liga 2021: partidos y horarios de la Jornada 19 de España

CÓMO SERÁN LOS PARTIDOS

Martes 19 de enero

Valladolid vs Elche en el estadio José Zorrilla a las 13:00 horas de Miami.

Cádiz vs Levante en el estadio Ramón de Carranza, a las 13:00 horas de Miami.

Deportivo Alavés vs Sevilla a las 15:30 horas de Miami, en el estadio Mendizorroza.