Courtois: "No dije que había que proclamar al Madrid campeón"

"Una Liga se juega completa. O hay un campeón tras jugar todo o no se podría, no sería justo. En un caso como el Liverpool se podría entender por sacar tantos puntos. En ningún momento he dicho que se tiene que proclamar al Madrid campeón si se parase la Liga. Estamos en un momento mejor aunque habíamos perdido contra el Betis, para ganar esta Liga. Yo puedo pensar que estamos más fuertes que el Barça aunque estemos dos puntos por detrás. Y si se juegan los once partidos que quedan yo tengo confianza en mi equipo y en que podamos ganar la Liga".