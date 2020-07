La Liga ya tiene dueño, es el Real Madrid por trigésima cuarta ocasión , y el arquero del equipo, Thibaut Courtois ya no se guardó más su respuesta para alguien en Cataluña .

"Muy bien, creo que muy bien después del confinamiento, de estar dos meses parados, ganar 10 partidos seguidos para ganar la liga, confío en mi equipo y más de alguno se burló y me han caído de Cataluña diciendo que me tenía que callar, pero yo tenía mucha confianza en mi equipo", indicó.

Finalmente, señaló que el golpe que sufrió durante el encuentro no fue de gravedad, "Ha estado apretado el partido hasta el último minuto, pero al final ganamos. Me he llevado en un buen golpe, pero es el riesgo del portero a veces".